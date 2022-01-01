公司目錄
Ubisoft
Ubisoft 福利

預估總價值： $1,643

保險、健康與福祉
  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

    • 居家
  • Relocation Bonus

    • 財務與退休
  • 401k

    • 津貼與折扣
  • Employee Discount

