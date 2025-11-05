公司目錄
Thought Machine的產品經理薪酬 in United KingdomIC2級別每year總計£105K。 每year薪酬 in United Kingdom套餐的中位數總計£83.7K。 查看Thought Machine總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Thought Machine，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



常見問題

Thought Machine in United Kingdom產品經理最高薪酬方案，年度總薪酬為£186,422。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Thought Machine產品經理職位 in United Kingdom年度總薪酬中位數為£83,650。

