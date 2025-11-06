Tata Consultancy Services的業務分析師薪酬 in Canada範圍從C2級別每yearCA$91.9K到C3B級別每yearCA$114K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$96.3K。 查看Tata Consultancy Services總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Tata Consultancy Services，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)