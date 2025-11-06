公司目錄
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services 業務分析師 薪資 在Canada

Tata Consultancy Services的業務分析師薪酬 in Canada範圍從C2級別每yearCA$91.9K到C3B級別每yearCA$114K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$96.3K。 查看Tata Consultancy Services總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Tata Consultancy Services，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



常見問題

Tata Consultancy Services in Canada業務分析師最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$148,127。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Tata Consultancy Services業務分析師職位 in Canada年度總薪酬中位數為CA$100,981。

