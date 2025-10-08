Swisscom的開發維運工程師薪酬 in Greater Zurich Area範圍從Software Engineer級別每yearCHF 124K到Senior Software Engineer級別每yearCHF 159K。 每year薪酬 in Greater Zurich Area套餐的中位數總計CHF 133K。 查看Swisscom總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/8/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
