Swiggy的產品設計經理薪酬 in IndiaL9級別每year總計₹7.26M。 查看Swiggy總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/29/2025
平均總薪酬
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Swiggy，Options採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
