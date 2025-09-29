公司目錄
Swiggy
Swiggy 產品設計經理 薪資

Swiggy的產品設計經理薪酬 in IndiaL9級別每year總計₹7.26M。 查看Swiggy總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/29/2025

平均總薪酬

₹5.72M - ₹6.79M
India
常見範圍
可能範圍
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
常見範圍
可能範圍
平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

獲得應得薪酬，不被愚弄

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
Options

在Swiggy，Options採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)

在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 產品設計經理 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

常見問題

Swiggy in India產品設計經理最高薪酬方案，年度總薪酬為₹7,257,263。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Swiggy產品設計經理職位 in India年度總薪酬中位數為₹5,284,547。

