SoftServe
SoftServe 軟體工程師 薪資 在Bulgaria

SoftServe的軟體工程師薪酬 in Bulgaria範圍從L2級別每yearBGN 59.2K到L3級別每yearBGN 61.7K。 每year薪酬 in Bulgaria套餐的中位數總計BGN 57.7K。 查看SoftServe總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L1
(入門級)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
查看 1 更多等級
新增薪酬比較等級
+BGN 99.3K
+BGN 152K
+BGN 34.2K
+BGN 59.9K
+BGN 37.7K
職涯等級是什麼 SoftServe?

常見問題

SoftServe in Bulgaria軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為BGN 128,877。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
SoftServe軟體工程師職位 in Bulgaria年度總薪酬中位數為BGN 61,632。

