SoftServe的業務分析師薪酬 in PolandL4級別每year總計PLN 208K。 每year薪酬 in Poland套餐的中位數總計PLN 211K。 查看SoftServe總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***