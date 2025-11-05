Smith+Nephew的軟體工程師薪酬 in Pittsburgh AreaSoftware Engineer 2級別每year總計$126K。 每year薪酬 in Pittsburgh Area套餐的中位數總計$125K。 查看Smith+Nephew總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
