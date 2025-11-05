公司目錄
Smartsheet
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

  • Edinburgh Metro Area

Smartsheet 軟體工程師 薪資 在Edinburgh Metro Area

Smartsheet的軟體工程師薪酬 in Edinburgh Metro Area範圍從SE II級別每year£69.9K到Senior SE II級別每year£160K。 每year薪酬 in Edinburgh Metro Area套餐的中位數總計£177K。 查看Smartsheet總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/5/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SE I
(入門級)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£69.9K
£48K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
查看 2 更多等級
新增薪酬比較等級

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Smartsheet，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

33%

1

33%

2

34%

3

股票類型
RSU

在Smartsheet，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (33.00% 每年)

  • 33% 歸屬於 2nd- (8.25% 每季)

  • 34% 歸屬於 3rd- (8.50% 每季)



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

後端軟體工程師

全端軟體工程師

常見問題

Smartsheet in Edinburgh Metro Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為£180,880。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Smartsheet軟體工程師職位 in Edinburgh Metro Area年度總薪酬中位數為£137,575。

精選職缺

    未找到Smartsheet的精選職缺

相關公司

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • 查看所有公司 ➜

其他資源