Scotiabank的軟體工程經理薪酬 in Greater Toronto Area範圍從每yearCA$126K到CA$181K。 每year薪酬 in Greater Toronto Area套餐的中位數總計CA$138K。 查看Scotiabank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***