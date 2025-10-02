Scotiabank的軟體工程師薪酬 in Greater Toronto Area範圍從L6級別每yearCA$90.2K到L9級別每yearCA$184K。 每year薪酬 in Greater Toronto Area套餐的中位數總計CA$120K。 查看Scotiabank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
