Scotiabank的資料科學家薪酬 in Greater Toronto Area範圍從L7級別每yearCA$116K到L8級別每yearCA$144K。 每year薪酬 in Greater Toronto Area套餐的中位數總計CA$121K。 查看Scotiabank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
