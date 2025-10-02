Scotiabank的業務分析師薪酬 in Greater Toronto Area範圍從L6級別每yearCA$87.3K到L8級別每yearCA$134K。 每year薪酬 in Greater Toronto Area套餐的中位數總計CA$99.1K。 查看Scotiabank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
