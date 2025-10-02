Sberbank的軟體工程師薪酬 in Saint Petersburg Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.9M到L13級別每yearRUB 5.58M。 每year薪酬 in Saint Petersburg Metro Area套餐的中位數總計RUB 3.32M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
