公司目錄
Sberbank
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 軟體工程師

  • 所有軟體工程師薪資

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank 軟體工程師 薪資 在Saint Petersburg Metro Area

Sberbank的軟體工程師薪酬 in Saint Petersburg Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.9M到L13級別每yearRUB 5.58M。 每year薪酬 in Saint Petersburg Metro Area套餐的中位數總計RUB 3.32M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
(入門級)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
查看 4 更多等級
新增薪酬比較等級

RUB 13.26M

獲得應得薪酬，不被愚弄

我們已協商數千個職位機會，並經常實現3萬美元以上（有時超過30萬美元）的薪資增長。讓我們為您協商薪資 或讓您的 履歷得到專業審查 ，由真正的專家 - 每日從事招聘工作的招聘人員為您服務。

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺
實習薪資

貢獻
職涯等級是什麼 Sberbank?

在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 軟體工程師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

行動軟體工程師

前端軟體工程師

機器學習工程師

後端軟體工程師

全端軟體工程師

品質保證軟體工程師

數據工程師

開發維運工程師

網站可靠性工程師

系統工程師

開發者布道師

研究科學家

人工智慧工程師

常見問題

Sberbank in Saint Petersburg Metro Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為RUB 5,577,767。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Sberbank軟體工程師職位 in Saint Petersburg Metro Area年度總薪酬中位數為RUB 2,819,722。

精選職缺

    未找到Sberbank的精選職缺

相關公司

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • 查看所有公司 ➜

其他資源