Sberbank的軟體工程師薪酬 in Moscow Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.84M到L14級別每yearRUB 6.15M。 每year薪酬 in Moscow Metro Area套餐的中位數總計RUB 3.87M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
