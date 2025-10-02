Sberbank的資料科學家薪酬 in Saint Petersburg Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.31M到L10級別每yearRUB 2.7M。 每year薪酬 in Saint Petersburg Metro Area套餐的中位數總計RUB 1.49M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
