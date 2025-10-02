公司目錄
Sberbank
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 資料科學家

  • 所有資料科學家薪資

  • Moscow Metro Area

Sberbank 資料科學家 薪資 在Moscow Metro Area

Sberbank的資料科學家薪酬 in Moscow Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.8M到L13級別每yearRUB 6.45M。 每year薪酬 in Moscow Metro Area套餐的中位數總計RUB 4.1M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
查看 4 更多等級
新增薪酬比較等級

RUB 13.36M

獲得應得薪酬，不被愚弄

我們已協商數千個職位機會，並經常實現3萬美元以上（有時超過30萬美元）的薪資增長。讓我們為您協商薪資 或讓您的 履歷得到專業審查 ，由真正的專家 - 每日從事招聘工作的招聘人員為您服務。

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺

貢獻
職涯等級是什麼 Sberbank?

在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 資料科學家 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

常見問題

The highest paying salary package reported for a 資料科學家 at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 6,448,565. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the 資料科學家 role in Moscow Metro Area is RUB 3,528,681.

精選職缺

    未找到Sberbank的精選職缺

相關公司

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • 查看所有公司 ➜

其他資源