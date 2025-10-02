Sberbank的業務分析師薪酬 in Moscow Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.98M到L11級別每yearRUB 4.19M。 每year薪酬 in Moscow Metro Area套餐的中位數總計RUB 2.63M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
