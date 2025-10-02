公司目錄
Sberbank
Sberbank 業務分析師 薪資 在Moscow Metro Area

Sberbank的業務分析師薪酬 in Moscow Metro Area範圍從L7級別每yearRUB 1.98M到L11級別每yearRUB 4.19M。 每year薪酬 in Moscow Metro Area套餐的中位數總計RUB 2.63M。 查看Sberbank總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025

平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
職涯等級是什麼 Sberbank?

常見問題

Sberbank in Moscow Metro Area業務分析師最高薪酬方案，年度總薪酬為RUB 4,757,188。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Sberbank業務分析師職位 in Moscow Metro Area年度總薪酬中位數為RUB 2,700,624。

