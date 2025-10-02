Saviynt Information Technologist (IT) 薪資 在Warsaw Metropolitan Area

ما هو أعلى راتب jobFamilies.Information Technologist (IT) في Saviynt in Warsaw Metropolitan Area؟
أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في Saviynt in Warsaw Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 258,748. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
كم يحصل موظفو Saviynt في jobFamilies.Information Technologist (IT) على راتب in Warsaw Metropolitan Area؟
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Saviynt لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) in Warsaw Metropolitan Area هو PLN 185,139.