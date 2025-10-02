SAP Concur的軟體工程師薪酬 in Greater Seattle Area範圍從T2級別每year$130K到T4級別每year$243K。 每year薪酬 in Greater Seattle Area套餐的中位數總計$185K。 查看SAP Concur總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
