S&P Global 軟體工程師 薪資 在Greater Hyderabad Area

S&P Global的軟體工程師薪酬 in Greater Hyderabad Area範圍從L9級別每year₹1.71M到L13級別每year₹7.18M。 每year薪酬 in Greater Hyderabad Area套餐的中位數總計₹1.98M。 查看S&P Global總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L8
Software Developer I(入門級)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Software Developer II
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
查看 3 更多等級
新增薪酬比較等級

匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

33%

1

33%

2

33%

3

股票類型
RSU

在S&P Global，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (16.50% 半年)

  • 33% 歸屬於 2nd- (16.50% 半年)

  • 33% 歸屬於 3rd- (16.50% 半年)



包含職位

提交新職位

後端軟體工程師

全端軟體工程師

數據工程師

常見問題

S&P Global in Greater Hyderabad Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為₹7,177,277。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
S&P Global軟體工程師職位 in Greater Hyderabad Area年度總薪酬中位數為₹1,696,154。

精選職缺

    未找到S&P Global的精選職缺

