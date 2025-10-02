S&P Global的資料科學家薪酬 in Mumbai Metropolitan Region套餐中位數每year總計₹2.95M。 查看S&P Global總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/2/2025
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在S&P Global，RSUs採用3年歸屬時程：
33% 歸屬於 1st-年 (16.50% 半年)
33% 歸屬於 2nd-年 (16.50% 半年)
33% 歸屬於 3rd-年 (16.50% 半年)