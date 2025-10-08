Rocket Software的全端軟體工程師薪酬 in IndiaSoftware Engineer II級別每year總計₹1.74M。 每year薪酬 in India套餐的中位數總計₹1.49M。 查看Rocket Software總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/8/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
