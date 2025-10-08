公司目錄
Roblox
  • 薪資
  • 招募專員

  • 技術招聘專員

Roblox 技術招聘專員 薪資

Roblox的技術招聘專員薪酬 in United States範圍從IC4級別每year$213K到M1級別每year$262K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$195K。 查看Roblox總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/8/2025

平均 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
股權歸屬時程

45%

1

35%

2

20%

3

股票類型
RSU

在Roblox，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 45% 歸屬於 1st- (11.25% 每季)

  • 35% 歸屬於 2nd- (8.75% 每季)

  • 20% 歸屬於 3rd- (5.00% 每季)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

1

33%

2

33%

3

股票類型
RSU

在Roblox，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33% 歸屬於 1st- (8.25% 每季)

  • 33% 歸屬於 2nd- (8.25% 每季)

  • 33% 歸屬於 3rd- (8.25% 每季)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Roblox，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



常見問題

Roblox in United States技術招聘專員最高薪酬方案，年度總薪酬為$370,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Roblox技術招聘專員職位 in United States年度總薪酬中位數為$220,000。

