Reddit
  • 薪資
  • 資料科學家

  • 所有資料科學家薪資

Reddit 資料科學家 薪資

Reddit的資料科學家薪酬 in United States範圍從IC1級別每year$177K到IC5級別每year$363K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$253K。 查看Reddit總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/22/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Reddit 標誌

股權歸屬時程

100%

1

在Reddit，股票/股權獎勵採用1年歸屬時程：

  • 100% 歸屬於 1st- (100.00% 每年)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

Vesting Schedule 100% after year 1.



常見問題

The highest paying salary package reported for a 資料科學家 at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the 資料科學家 role in United States is $251,000.

