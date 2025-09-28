Realogy Information Technologist (IT) 薪資

Qual é o salário mais alto de jobFamilies.Information Technologist (IT) na Realogy?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um jobFamilies.Information Technologist (IT) na Realogy situa-se numa remuneração total anual de $127,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de jobFamilies.Information Technologist (IT) da Realogy?
A remuneração total anual mediana reportada na Realogy para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) é $93,500.