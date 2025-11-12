Qualcomm的特殊應用積體電路工程師薪酬 in Taiwan範圍從Hardware Engineer級別每yearNT$1.63M到Staff Hardware Engineer級別每yearNT$4.32M。 每year薪酬 in Taiwan套餐的中位數總計NT$1.85M。 查看Qualcomm總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/12/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Qualcomm，RSUs採用3年歸屬時程：
33.3% 歸屬於 1st-年 (33.30% 每年)
33.3% 歸屬於 2nd-年 (16.65% 半年)
33.3% 歸屬於 3rd-年 (16.65% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Qualcomm，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)