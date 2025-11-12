公司目錄
Qualcomm
Qualcomm 特殊應用積體電路工程師 薪資 在Greater Taipei Area

Qualcomm的特殊應用積體電路工程師薪酬 in Greater Taipei Area範圍從Hardware Engineer級別每yearNT$1.63M到Staff Hardware Engineer級別每yearNT$4.32M。 每year薪酬 in Greater Taipei Area套餐的中位數總計NT$1.85M。 查看Qualcomm總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/12/2025

平均 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票 ()
獎金
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
股權歸屬時程

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票類型
RSU

在Qualcomm，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33.3% 歸屬於 1st- (33.30% 每年)

  • 33.3% 歸屬於 2nd- (16.65% 半年)

  • 33.3% 歸屬於 3rd- (16.65% 半年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Qualcomm，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



常見問題

Qualcomm in Greater Taipei Area特殊應用積體電路工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為NT$5,660,917。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Qualcomm特殊應用積體電路工程師職位 in Greater Taipei Area年度總薪酬中位數為NT$3,402,331。

其他資源