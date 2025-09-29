Procter & Gamble的資料科學家薪酬 in United States範圍從B1級別每year$133K到B3級別每year$245K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$148K。 查看Procter & Gamble總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/29/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
