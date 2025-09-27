Parker Hannifin Information Technologist (IT) 薪資

¿Cuál es el salario más alto de jobFamilies.Information Technologist (IT) en Parker Hannifin?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Parker Hannifin está en una compensación total anual de $95,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de jobFamilies.Information Technologist (IT) en Parker Hannifin?
La compensación total anual mediana reportada en Parker Hannifin para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es $65,600.