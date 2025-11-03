公司目錄
Palo Alto Networks
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 技術專案經理

  • 所有技術專案經理薪資

Palo Alto Networks 技術專案經理 薪資

Palo Alto Networks的技術專案經理薪酬 in United States套餐中位數每year總計$180K。 查看Palo Alto Networks總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/3/2025

中位數薪資
company icon
Palo Alto Networks
Technical Program Manager
Santa Clara, CA
年度總薪資
$180K
職級
8
底薪
$125K
Stock (/yr)
$40K
獎金
$15K
在職年資
3 年
工作經驗
5 年
職涯等級是什麼 Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 技術專案經理 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

常見問題

Palo Alto Networks in United States技術專案經理最高薪酬方案，年度總薪酬為$340,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Palo Alto Networks技術專案經理職位 in United States年度總薪酬中位數為$222,000。

精選職缺

    未找到Palo Alto Networks的精選職缺

相關公司

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • 查看所有公司 ➜

其他資源