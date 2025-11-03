Palo Alto Networks的解決方案架構師薪酬 in United States範圍從Solution Architect級別每year$170K到Principal Solution Architect級別每year$364K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$357K。 查看Palo Alto Networks總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/3/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Palo Alto Networks，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
