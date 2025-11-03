公司目錄
Palo Alto Networks 電機工程師 薪資

Palo Alto Networks的電機工程師平均總薪酬 in United States範圍從每year$293K到$409K。 查看Palo Alto Networks總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/3/2025

平均總薪酬

$318K - $385K
United States
常見範圍
可能範圍
$293K$318K$385K$409K
常見範圍
可能範圍

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Palo Alto Networks，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

常見問題

Palo Alto Networks in United States電機工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為$409,480。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Palo Alto Networks電機工程師職位 in United States年度總薪酬中位數為$292,990。

