Okta的薪資範圍從低端行政助理每年總薪酬$66,000到高端軟體工程經理的$868,333。 Levels.fyi 收集匿名且經過驗證的薪資資訊，來源為 Okta. 最後更新： 9/17/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
33.4%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Okta，RSUs採用3年歸屬時程：
33.4% 歸屬於 1st-年 (33.40% 每年)
33.3% 歸屬於 2nd-年 (33.30% 每年)
33.3% 歸屬於 3rd-年 (33.30% 每年)
No cliff
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Okta，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
No cliff
造訪 Levels.fyi 社群，與不同公司的員工互動交流，獲取職涯建議等更多資訊。