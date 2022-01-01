公司目錄
Okta
Okta 薪資

Okta的薪資範圍從低端行政助理每年總薪酬$66,000到高端軟體工程經理的$868,333。 Levels.fyi 收集匿名且經過驗證的薪資資訊，來源為 Okta. 最後更新： 9/17/2025

$160K

軟體工程師
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

後端軟體工程師

全端軟體工程師

品質保證軟體工程師

網站可靠性工程師

軟體工程經理
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
產品經理
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

行銷
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

產品行銷經理

銷售工程師
Median $200K
銷售
Median $195K
解決方案架構師
Median $213K

雲端安全架構師

技術專案經理
Median $220K
產品設計師
Median $143K

用戶體驗設計師

資訊技術專家 (IT)
Median $185K
業務營運
Median $240K
業務分析師
Median $257K
客戶服務
Median $150K
專案經理
Median $249K
招募專員
Median $166K
行政助理
Median $66K
會計師
$310K

技術會計師

業務營運經理
$210K
業務開發
$76.5K
幕僚長
$169K
客戶成功
$149K
資料分析師
$213K
資料科學家
$206K
財務分析師
$221K
人力資源
$184K
法務
$214K
網路安全分析師
$145K
技術客戶經理
$141K
技術寫作
Median $144K
用戶體驗研究員
$118K
股權歸屬時程

33.4%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票類型
RSU

在Okta，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33.4% 歸屬於 1st- (33.40% 每年)

  • 33.3% 歸屬於 2nd- (33.30% 每年)

  • 33.3% 歸屬於 3rd- (33.30% 每年)

No cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Okta，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)

No cliff

常見問題

Okta最高薪職位是軟體工程經理 at the Sr. Director level，年度總薪酬為$868,333。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Okta年度總薪酬中位數為$213,060。

