NextRoll的軟體工程師薪酬 in United States範圍從EIC2級別每year$155K到EIC3級別每year$190K。 每year薪酬 in United States套餐的中位數總計$180K。 查看NextRoll總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/28/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
未找到薪資資料
