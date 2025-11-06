Mozilla的軟體工程師薪酬 in Greater Toronto Area範圍從P2級別每yearCA$152K到P5級別每yearCA$316K。 每year薪酬 in Greater Toronto Area套餐的中位數總計CA$169K。 查看Mozilla總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
