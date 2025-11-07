Microsoft的軟體工程師薪酬 in Romania範圍從59級別每yearRON 295K到64級別每yearRON 503K。 每year薪酬 in Romania套餐的中位數總計RON 325K。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/7/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SDE
RON 295K
RON 196K
RON 81.5K
RON 17.1K
60
RON 298K
RON 189K
RON 88.9K
RON 19.5K
SDE II
RON 337K
RON 206K
RON 98.7K
RON 32K
62
RON 380K
RON 243K
RON 85.7K
RON 51.1K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：
20% 歸屬於 1st-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 2nd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 3rd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 4th-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 5th-年 (20.00% 每年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
