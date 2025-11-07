Microsoft的軟體工程師薪酬 in Norway範圍從60級別每yearNOK 743K到66級別每yearNOK 2.18M。 每year薪酬 in Norway套餐的中位數總計NOK 1.08M。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/7/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：
20% 歸屬於 1st-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 2nd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 3rd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 4th-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 5th-年 (20.00% 每年)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
Sometimes a 5 year schedule
