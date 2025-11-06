Microsoft的軟體工程師薪酬 in Greater Zurich Area範圍從60級別每yearCHF 160K到64級別每yearCHF 252K。 每year薪酬 in Greater Zurich Area套餐的中位數總計CHF 178K。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
未找到薪資資料
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：
20% 歸屬於 1st-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 2nd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 3rd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 4th-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 5th-年 (20.00% 每年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
