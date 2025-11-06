Microsoft的軟體工程師薪酬 in Greater Oslo Region範圍從60級別每yearNOK 786K到65級別每yearNOK 1.72M。 每year薪酬 in Greater Oslo Region套餐的中位數總計NOK 1.01M。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：
20% 歸屬於 1st-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 2nd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 3rd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 4th-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 5th-年 (20.00% 每年)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
Sometimes a 5 year schedule
