Microsoft的軟體工程師薪酬 in Bucharest Metropolitan Area範圍從59級別每yearRON 294K到64級別每yearRON 526K。 每year薪酬 in Bucharest Metropolitan Area套餐的中位數總計RON 372K。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.3K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.4K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.5K
RON 55.7K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：
20% 歸屬於 1st-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 2nd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 3rd-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 4th-年 (20.00% 每年)
20% 歸屬於 5th-年 (20.00% 每年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 3rd-年 (6.25% 每季)
25% 歸屬於 4th-年 (6.25% 每季)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)
