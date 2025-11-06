公司目錄
Microsoft Senior Critical Environment Technician 薪資 在Greater Seattle Area

Microsoft的Senior Critical Environment Technician薪酬 in Greater Seattle Area套餐中位數每year總計$203K。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

中位數薪資
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
年度總薪資
$203K
職級
37
底薪
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
獎金
$0
在職年資
3 年
工作經驗
13 年
職涯等級是什麼 Microsoft?
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新薪資提交
股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：

  • 20% 歸屬於 1st- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 2nd- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 3rd- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 4th- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 5th- (20.00% 每年)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)

Sometimes a 5 year schedule



常見問題

Microsoft in Greater Seattle AreaSenior Critical Environment Technician最高薪酬方案，年度總薪酬為$213,220。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
MicrosoftSenior Critical Environment Technician職位 in Greater Seattle Area年度總薪酬中位數為$202,500。

其他資源