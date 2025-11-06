公司目錄
Microsoft
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 銷售

  • 所有銷售薪資

  • Switzerland

Microsoft 銷售 薪資 在Switzerland

Microsoft的銷售薪酬 in Switzerland60級別每year總計CHF 181K。 每year薪酬 in Switzerland套餐的中位數總計CHF 215K。 查看Microsoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/6/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
查看 8 更多等級
新增薪酬比較等級
Microsoft logo
+CHF 196K
Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed
最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 3rd- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 4th- (25.00% 每年)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用5年歸屬時程：

  • 20% 歸屬於 1st- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 2nd- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 3rd- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 4th- (20.00% 每年)

  • 20% 歸屬於 5th- (20.00% 每年)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 3rd- (6.25% 每季)

  • 25% 歸屬於 4th- (6.25% 每季)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票類型
RSU

在Microsoft，RSUs採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)

Sometimes a 5 year schedule



在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 銷售 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

外勤銷售代表

外勤銷售經理

客戶主管

客戶經理

客戶成功工程師

常見問題

Microsoft in Switzerland銷售最高薪酬方案，年度總薪酬為CHF 261,794。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Microsoft銷售職位 in Switzerland年度總薪酬中位數為CHF 160,914。

精選職缺

    未找到Microsoft的精選職缺

相關公司

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • 查看所有公司 ➜

其他資源