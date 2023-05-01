公司目錄
Metro
在這裡工作？ 認領您的公司
熱門洞察
  • 貢獻一些關於Metro的獨特見解，可能對其他人有幫助（例如面試技巧、團隊選擇、獨特文化等）。
    • 關於

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    網站
    1947
    成立年份
    95,000
    員工數量
    $10B+
    預估營收
    總部

    在您的收件箱中獲取已驗證的薪資

    訂閱已驗證的 報價.您將透過電子郵件收到薪酬詳情的細分。 了解更多

    本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私政策 服務條款 保護。

    特色職位

      未找到Metro的特色職位

    相關公司

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • 查看所有公司 ➜

    其他資源