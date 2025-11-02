Mercury的業務拓展薪酬 in United StatesIC2級別每year總計$150K。 查看Mercury總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/2/2025
平均總薪酬
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
在Mercury，RSUs採用6年歸屬時程：
16.67% 歸屬於 1st-年 (16.67% 每年)
16.67% 歸屬於 2nd-年 (16.67% 每年)
16.67% 歸屬於 3rd-年 (16.67% 每年)
16.67% 歸屬於 4th-年 (16.67% 每年)
16.67% 歸屬於 5th-年 (16.67% 每年)
16.67% 歸屬於 6th-年 (16.67% 每年)
7 years post-termination exercise window.