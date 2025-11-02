公司目錄
Mercury
  • 薪資
  • 業務拓展

  • 所有業務拓展薪資

Mercury 業務拓展 薪資

Mercury的業務拓展薪酬 in United StatesIC2級別每year總計$150K。 查看Mercury總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/2/2025

平均總薪酬

$169K - $193K
United States
常見範圍
可能範圍
$149K$169K$193K$212K
常見範圍
可能範圍
平均 薪酬按 等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
股權歸屬時程

16.67%

1

16.67%

2

16.67%

3

16.67%

4

16.67%

5

16.67%

6

股票類型
RSU

在Mercury，RSUs採用6年歸屬時程：

  • 16.67% 歸屬於 1st- (16.67% 每年)

  • 16.67% 歸屬於 2nd- (16.67% 每年)

  • 16.67% 歸屬於 3rd- (16.67% 每年)

  • 16.67% 歸屬於 4th- (16.67% 每年)

  • 16.67% 歸屬於 5th- (16.67% 每年)

  • 16.67% 歸屬於 6th- (16.67% 每年)

7 years post-termination exercise window.



常見問題

Mercury in United States業務拓展最高薪酬方案，年度總薪酬為$212,400。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Mercury業務拓展職位 in United States年度總薪酬中位數為$149,400。

