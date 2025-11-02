公司目錄
Mercari
  • 薪資
  • 產品經理

  • 所有產品經理薪資

Mercari 產品經理 薪資

Mercari的產品經理薪酬 in JapanMG4級別每year總計¥16.22M。 每year薪酬 in Japan套餐的中位數總計¥16.44M。 查看Mercari總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 11/2/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
最新薪資提交
公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
實習薪資

股權歸屬時程

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票類型
RSU

在Mercari，RSUs採用3年歸屬時程：

  • 33.3% 歸屬於 1st- (8.32% 每季)

  • 33.3% 歸屬於 2nd- (8.32% 每季)

  • 33.3% 歸屬於 3rd- (8.32% 每季)



常見問題

Mercari in Japan產品經理最高薪酬方案，年度總薪酬為¥20,975,921。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Mercari產品經理職位 in Japan年度總薪酬中位數為¥15,683,916。

其他資源