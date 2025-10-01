公司目錄
Magic Leap 軟體工程師 薪資 在Greater Zurich Area

Magic Leap的軟體工程師薪酬 in Greater Zurich Area範圍從Senior Software Engineer級別每yearCHF 172K到Lead Software Engineer級別每yearCHF 209K。 每year薪酬 in Greater Zurich Area套餐的中位數總計CHF 213K。 查看Magic Leap總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Entry Software Engineer
(入門級)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
查看 3 更多等級
新增薪酬比較等級

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
匯出資料查看職缺
實習薪資

股權歸屬時程

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Magic Leap，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：

  • 25% 歸屬於 1st- (25.00% 每年)

  • 25% 歸屬於 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 歸屬於 4th- (2.08% 每月)



包含職位

提交新職位

品質保證軟體工程師

虛擬實境軟體工程師

常見問題

Magic Leap in Greater Zurich Area軟體工程師最高薪酬方案，年度總薪酬為CHF 235,332。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Magic Leap軟體工程師職位 in Greater Zurich Area年度總薪酬中位數為CHF 180,361。

