Luxoft的軟體工程師薪酬 in Mexico範圍從L1級別每yearMX$30.1K到L4級別每yearMX$62K。 每year薪酬 in Mexico套餐的中位數總計MX$53.9K。 查看Luxoft總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
