Lucid的軟體工程師薪酬 in Raleigh-Durham Area範圍從Software Engineer 1級別每year$99.9K到Software Engineer 2級別每year$126K。 每year薪酬 in Raleigh-Durham Area套餐的中位數總計$99.9K。 查看Lucid總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Lucid，股票/股權獎勵採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 歸屬於 4th-年 (2.08% 每月)