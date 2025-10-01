Logitech的機械工程師薪酬 in Greater Taipei Area範圍從I3級別每yearNT$1.74M到I4級別每yearNT$2.57M。 每year薪酬 in Greater Taipei Area套餐的中位數總計NT$1.81M。 查看Logitech總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 10/1/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Logitech，RSUs採用4年歸屬時程：
25% 歸屬於 1st-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 歸屬於 4th-年 (25.00% 每年)